Yemen'de sel ve fırtına sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Güncel

Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde sel ve fırtına nedeniyle yerinden edilmiş 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, olumsuz hava koşullarının etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Marib'de yerlerinden edilenlerin kaldığı kamplar, son saatlerde yaşanan sağanak, fırtına ve kuvvetli rüzgar sonucu oluşan sel suları altında kaldı.

Selden ildeki farklı sığınmacı kamplarında yer alan 7 bin 179 ailenin barınağı etkilendi, 2 bin 973 barınak tamamen yıkıldı, 4 bin 206 barınak ise kısmen hasar aldı.

Sel nedeniyle yerlerinden edilen 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Açıklamada, "sel felaketinden zarar gören sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımı sağlanması, kampların yağmur, sel, fırtına ve doğal afetlerden korunmasına katkıda bulunulması" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, dün, mart ayından 9 Ağustos'a kadar Yemen'de yaşanan seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını, 34 binden fazla ailenin de sellerden etkilendiğini açıklamıştı.

Yemen'de 10 yıldır devam eden çatışmaların 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığı, bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin Marib'de bulunduğu belirtiliyor.

Marib'de gelir seviyesi çok düşük olan iç göçmenler, zorlaşan hayat şartları altında büyük bir insani dram yaşıyor.