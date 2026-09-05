Yemen'de Taiz'de Husilerin füze saldırısında 4 sivil öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yemen'de Taiz'de Husilerin füze saldırısında 4 sivil öldü, 9 kişi yaralandı

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Husiler, Yemen'in Taiz ilinde sivillerin bulunduğu bölgeye balistik füze saldırısı düzenledi; saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hükümet güçleri bölgede Husilere ait 2 İHA düşürdü; saldırı, Nisan 2022'de ilan edilen ateşkes sonrası görece sakin dönemi sona erdiren çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yemen'de Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde sivillerin bulunduğu bölgeye düzenlediği balistik füze saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Husilerin, Taiz'deki Heyce el-Abd yolunda sivillerin bulunduğu bölgeyi balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Haberde, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı ve hedef alınan bölgede hasar meydana geldiği ifade edildi.

Yerel medya organları, saldırının Taiz'i komşu Lahic iline, oradan da ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'e bağlayan Heyce el-Abd yolundaki yolcu otobüslerini hedef aldığını aktardı.

Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Öte yandan Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Taiz ilinde Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin askeri medya biriminden yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki Berah Cephesi'nde Husilere ait 2 saldırı İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların fiber optik kablolarla yönlendirildiği ifade edildi ancak olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden ise söz konusu haber ve açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Son günlerde Yemen'in Taiz, Hudeyde, Marib, Şebve ve Hadramevt illerinde hükümet güçleri ile İran'ın desteklediği Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, bu çatışmaların Birleşmiş Milletler öncülüğünde Nisan 2022'de ilan edilen ateşkesin ardından ülkede cephelerde hakim olan görece sakin dönemi sona erdirdiği belirtiliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı kentlerini kontrol ederken, uluslararası alanda tanınan hükümet ve hükümete bağlı güçler ülkenin güney, doğu ve batısındaki geniş bölgelerde hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Taiz'de Husilerin füze saldırısında 4 sivil öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Taiz'de Husilerin füze saldırısında 4 sivil öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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