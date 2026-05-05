Yemen'de Tutuklu Gazetecilere Özgürlük Çağrısı

05.05.2026 20:37
Yemenli Gazeteciler Sendikası ve AB, tutuklu 9 gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti.

Yemenli Gazeteciler Sendikası ile Avrupa Birliği'nin (AB) Yemen Delegasyonu, ülkede tutuklu bulunan 9 gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yemenli Gazeteciler Sendikası ile AB Yemen Delegasyonu, her yıl 3 Mayıs'ta kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla iki ayrı açıklama yaptı.

Sendikanın açıklamasında, ülkede basın özgürlüğünün son derece karmaşık bir ortamda varlığını sürdürmeye çalıştığı belirtilerek, gazetecilerin ifade özgürlüğünün özünü etkileyen çok yönlü zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gazetecilerin benzeri görülmemiş güvenlik riskleri ile mesleki ve ekonomik baskılar altında çalıştığına dikkati çekilerek, Yemen'de gazetecilik ortamının kısıtlı ve güvensiz hale geldiği vurgulandı.

Gazetecilere yönelik doğrudan ihlallerin yanı sıra takip, medya çalışmalarına müdahale ve ekonomik baskılar gibi uygulamaların yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, bunun gazetecilerin görevlerini özgür ve bağımsız şekilde yerine getirme kapasitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Ülkede çok sayıda aktörün sürece müdahil olması ve hesap verilebilirliğin bulunmamasının cezasızlık kültürünü pekiştirdiği belirtilen açıklamada, basın özgürlüğünün temel bir hak olarak yeniden güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, 8 gazetecinin Husilerin kontrolündeki bölgelerde endişe verici koşullarda alıkonulduğu, bir gazetecinin ise Aden'de Güney Geçiş Konseyi unsurlarınca alıkonulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gazetecilere yönelik tüm ihlallerin durdurulması, güvenliklerinin sağlanması, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin temin edilmesi ve siyasi nitelikli yargılamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

AB'nin Yemen Delegasyonu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede basın özgürlüğünün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, gazetecilerin keyfi gözaltı, adil olmayan yargılamalar, hedef gösterme ve saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Açıklamada, tüm tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması ve Yemen'de basın özgürlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısı yinelendi.

Yemen'de, zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen Nisan 2022'den bu yana yaklaşık 12 yıl önce başlayan savaşta taraflar arasında görece bir sükunet yaşanıyor.

Başkent Sana dahil bazı kent ve bölgeleri 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrol eden Husiler ile meşru hükümet güçleri arasındaki savaş, ülkedeki pek çok sektörü olduğu gibi basın ve medya alanını da büyük ölçüde tahrip etti.

Savaş, Yemen'i dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bırakırken, BM öncülüğünde barış sürecine yönelik çabalar ise devam ediyor.

BM tarafından 1993 yılında alınan kararla 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Kaynak: AA

