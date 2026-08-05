Yemen\'de Yük Gemisi Saldırısı: 14 Mürettebat Kurtarıldı

ADEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Yemen hükümet güçleri, ülkenin batı kıyısı açıklarındaki Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü bir teknenin saldırısına uğrayarak batan yük gemisindeki 14 mürettebatın tamamının kurtarıldığını duyurdu.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri salı günü yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'nin yaklaşık 13 deniz mili güneyinde saldırıya uğrayan FAIZE NOORE OLIYA adlı geminin mürettebatını kurtarmak için sahil güvenlik ve deniz birlikleri tarafından ortak operasyon düzenlendiğini belirtti.

Saldırının ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamaya göre, 13'ü Hindistan, biri Yemen uyruklu 14 kişinin tamamı kurtarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi. Tıbbi müdahaleleri gerçekleştirilen mürettebatta herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Ulusal Direniş Güçleri saldırıdan Yemen'deki Husileri sorumlu tutarken, Husilerden ise henüz bir açıklama gelmedi.