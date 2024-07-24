Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda Yakıt Tankında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda Yakıt Tankında Yangın Çıktı

Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan bir yakıt tankında yangın çıktığı bildirildi. Husilere bağlı Muhammed Ayyaş Kahim, diğer tankların ısınması sonucu daha önce söndürülmüş olan yakıt tanklarından birindeki petrol malzemelerinin alev aldığını söyledi. Yangın nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

24.07.2024 14:29
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Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan bir yakıt tankında yangın çıktığı belirtildi.

Hudeyde Valiliği Enformasyon Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilere bağlı Muhammed Ayyaş Kahim, diğer tankların ısınması sonucu daha önce söndürülmüş olan yakıt tanklarından birindeki petrol malzemelerinin alev aldığını söyledi.

Olay nedeniyle yangın çıktığını belirten Kahim, halihazırda söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İsrail'in kente düzenlediği hava saldırısından 4 gün sonra Yemen yerel medyası bugün, "Limandaki petrol tesislerindeki yakıt tanklarından birinin tutuşması soncu Hudeyde kentinde büyük bir patlama sesi duyulduğunu" aktarmıştı.

Husiler dün, Hudeyde'deki elektrik santrali tanklarında çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail ile Yemen arasında karşılıklı saldırılar

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

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