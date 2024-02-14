Yemen\'deki Husi lideri, denizaltı internet kablolarına sabotaj düzenleme niyetinde olmadıklarını söyledi

SANA, 14 Şubat (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, grubuna bölgedeki ülkeler arasında bağlantı sağlayan denizaltı internet kablolarına sabotaj düzenleme talimatı verme niyetinde olmadığını söyledi.
El-Husi, Salı günü Husilere ait El-Mesira uydu televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, "Bazı medya kuruluşlarında denizaltı kabloları ve internet kablolarını hedef almaya niyetli olduğumuz yönünde çıkan haberler, grubumuzun İsrail'e karşı Filistinlileri (Hamas) destekleme tutumuna yönelik kafa karıştırma ve çarpıtma çabasından başka bir şey değil" dedi.
El-Husi, "Bölgedeki ülkeler arasında bağlantı sağlayan denizaltı internet kablolarını hedef almaya niyetimiz yok" ifadesini kullandı.
Husi lider, "Ancak Kızıldeniz'de İsrail, ABD ve İngiltere'ye karşı daimi bir tehdit oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Husiler, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana İsrail bağlantılı nakliye gemileri ile ABD ve İngiliz ticaret ve donanma gemilerine karşı füze saldırılarını artırdı. Grup, söz konusu eylemleri Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlediğini belirtiyor.
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