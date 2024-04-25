Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail gemilerine saldırı düzenledi

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SANA, 25 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisi ile Hint Okyanusu'nda bir İsrail gemisini hedef alan üç saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Çarşamba günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında, "Deniz kuvvetlerimiz Gazze'deki Filistin halkını desteklemek ve ülkemize yönelik ABD-İngiltere saldırılarına yanıt vermek amacıyla Aden Körfezi'ndeki ABD gemisini (MAERSK YORKTOWN) çok sayıda donanma füzesiyle hedef alarak bir askeri operasyon gerçekleştirdi ve gemi tam isabet aldı" dedi.

"Ayrıca bomba yüklü insansız hava araçlarıyla iki askeri operasyon daha gerçekleştirdik. Birinde Aden Körfezi'ndeki bir ABD savaş gemisi, diğerinde ise Hint Okyanusu'ndaki bir İsrail gemisi (MSC VERACRUZ) çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alındı" diyen sözcü, saldırıların tarihini belirtmezken, "her iki operasyonun da başarılı olduğunu" kaydetti.