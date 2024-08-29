Yemen'deki Husiler İsrail'e misilleme hazırlığı yapıyor - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'e misilleme hazırlığı yapıyor

İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya karşılık vermek için hazırlık yapıyor. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, misillemeyle ilgili açıklama yaparken, zamanlamanın İsrail için sürpriz olacağını belirtti. Ayrıca Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini ve gemi avlarının azaldığını ifade etti. İsrail'in hava saldırısı sonucunda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.

29.08.2024 19:47
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Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in temmuz ayında ülkenin batısındaki Hudeyde Limanına düzenlediği saldırıya misilleme hazırlıklarının sürdüğünü ve zamanlamanın Tel Aviv yönetimi için sürpriz olacağını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki konuşmasında İsrail'e düzenlenecek misillemeyle ilgili açıklamada bulundu.

"İsrail'e karşılık vermek için hazırlıklar sürüyor ve zamanlama düşman için (İsrail) sürpriz olacak." diyen Husi, misillemeye önem vermekle birlikte asıl dikkat ettikleri hususun, operasyonel performanslarını daha ileri düzeye taşımak olduğunun altını çizdi.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına ilişkin de konuşan Husi, bu hafta Yunan gemisi MV Sounion da dahil olmak üzere nitelikli saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Operasyonlarını" etkili bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Husi, "düşmanlarla bağlantısı olan gemilerin sayısının azalması nedeniyle Kızıldeniz'de nadiren gemi avlar hale geldiklerini" dile getirdi.

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler İsrail'e misilleme hazırlığı yapıyor - Son Dakika

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