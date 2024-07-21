Yemen'deki Husiler İsrail'i Hedef Aldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'i Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentinin balistik füzelerle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'e karşı operasyonlarını genişletmekten çekinmeyeceklerini belirtti. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin önlendiğini duyurdu.

21.07.2024 10:19
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentinin balistik füzelerle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eylat) kentinde düşman İsrail'in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füzelerle operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'de bulunan bir ABD gemisinin (Pumpa) balistik füze ve İHA'larla hedef alındığını ve doğrudan isabet aldığını ifade eden Seri, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail topraklarına doğru ilerleyen karadan karaya bir füzenin önlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, füzenin İsrail topraklarına girmediğini ileri sürerek müdahalenin "Arrow-3" hava sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve müdahale sürecinde parçaların düşmesi nedeniyle alarmların devreye sokulduğunu vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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