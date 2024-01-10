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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'in güneyine bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı, saldırılarda herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığını açıkladı.

Yemen\'deki Husiler Kızıldeniz\'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi
10.01.2024 - 09:46,
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WASHİNGTON, 10 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler Salı günü Kızıldeniz'in güneyine bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın eskiden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki ve "Filistinlilerle dayanışma" amacıyla son haftalarda ticari gemilere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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