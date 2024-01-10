Yemen\'deki Husiler Kızıldeniz\'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi

WASHİNGTON, 10 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler Salı günü Kızıldeniz'in güneyine bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın eskiden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmediği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki ve "Filistinlilerle dayanışma" amacıyla son haftalarda ticari gemilere saldırılar düzenliyor.