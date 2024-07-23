Yemen'deki Husiler Tel Aviv'e İHA ile saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, cuma günü Tel Aviv kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenledikleri saldırının görüntülerini yayınladı.

Husilere bağlı Yemen Askeri Medyası (MMY) tarafından yayınlanan videoda, "Yafa isimli İHA'nın fırlatıldığı ve Tel Aviv'deki hedeflere saldırı düzenlediği" anın görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, Husilerin "radarlardan ve hava savunma sistemlerinden saklanma yeteneği" olduğunu kaydettikleri Yafa isimli İHA'nın yüksek patlayıcı özellikte savaş başlığı taşıdığı görüldü.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89'unun yaralandığı aktarılmıştı.