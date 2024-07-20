Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı 2 Bin Kilometre Uzaktan Yapıldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı 2 Bin Kilometre Uzaktan Yapıldı

Yemen'deki Husilerin, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehrine düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, 2 bin kilometre uzaklıktan yapıldığının tespit edildiği belirtildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, Tel Aviv'e saldıran İHA'nın 'tespit ve izleme sistemlerini yanıltmak amacıyla 2 bin kilometre uzaktan geldiğini tahmin ettiği' kaydedildi.

20.07.2024 00:05
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Yemen'deki Husilerin, İsrail'in başkenti Tel Aviv şehrine düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, 2 bin kilometre uzaklıktan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, Tel Aviv'e saldıran İHA'nın "tespit ve izleme sistemlerini yanıltmak amacıyla 2 bin kilometre uzaktan geldiğini tahmin ettiği" kaydedildi.

İHA'nın birkaç kilo ağırlığında olduğu ve uzun uçuşa uygun bir biçimde tasarlandığı ifade edilirken, alçak irtifada uçarak Tel Aviv kıyılarına yaklaştığında su seviyesine yakın bir şekilde seyrettiği bilgisine yer verildi.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı 2 Bin Kilometre Uzaktan Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı 2 Bin Kilometre Uzaktan Yapıldı - Son Dakika
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