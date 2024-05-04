Yemen\'deki Sana Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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Yemen'deki Sana Üniversitesi'nde, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile Amerika'daki üniversitelerde öğrenci protestolarına destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Üniversite Konseyi tarafından düzenlenen protestoya Sana Üniversitesi'ndeki yüzlerce öğrenci ve öğretim üyesi katıldı.

Filistin bayrağı taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'deki çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınayan pankartlar açtı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.