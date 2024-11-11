Yemen Füze Saldırısı Engellendi

İsrail ordusunun Yemen'den atılan füze saldırısını engellediği ancak önleyici füze parçalarının işgal altındaki Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düşmesi sonucu yangın çıktı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Yemen'den atılan füze saldırısını engelledi.
Ancak önleyici füzeye ait şarapnellerin Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes semtine düşmesi sonucu bölgede yangın çıktı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.
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