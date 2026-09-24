Yemen hükümet güçleri, Husilerin Aden-Lahic-Taiz yoluna sızma girişimini engelledi - Son Dakika
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Yemen hükümet güçleri, Husilerin Aden-Lahic-Taiz yoluna sızma girişimini engelledi

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Yemen hükümet güçleri, Husilerin Hayfan cephesindeki el-Makatira vadisi yönünde Aden-Lahic-Taiz dağ yolu yakınındaki mevzilere ulaşmak için sızma girişiminde bulunduğunu, saldırının püskürtüldüğünü duyurdu. Çatışmaya giren birlikler girişimi engelledi ve Husiler geri çekildi.

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin Aden, Lahic ve Taiz'i birbirine bağlayan yolun yakınındaki mevzilere ulaşmak için düzenlediği saldırıyı püskürttüklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, Husilerin, Hayfan cephesindeki el-Makatira vadisi yönünde Yemen hükümetinin merkezi olan Aden ile Lahic ve Taiz'i birbirine bağlayan dağ yolu yakınındaki mevzilere ulaşmak için eş zamanlı sızma girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Hükümet güçlerinin, halkın ulaşmını tehdit etmek amacıyla söz konusu yolu kontrol altına almak isteyen Husi saldırılarını püskürttüğü kaydedildi.

Hükümet güçlerinden çeşitli birliklerin Husilerle çatışmaya girdiği, sızma girişiminin engellendiği ve Husilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Doğrudan çatışmalarla hedefine ulaşamayan Husilerin, sahadaki açıkları arayıp ulaşım hatları ile önemli yolları tehdit etmeye çalıştığı ifade edildi.

Hükümet güçlerinin herhangi bir saldırı ve sızma girişimine karşı koymayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, Husilerin bir ilerleme sağlamasına, vatandaşların güvenliğini veya önemli yolları tehdit etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Husilerin söz konusu çatışmaları "İran yönetimi ile Devrim Muhafızlarının gündemine hizmet etmek amacıyla, Yemenlilerin kanı, güvenliği ve istikrarı pahasına" yürüttüğü belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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