Yemen hükümet güçleri Taiz'de Kirfan Dağı'nı aldığını duyurdu, 5'ten fazla Husi öldü

Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Taiz vilayetine bağlı Eş-Şamayeteyn ilçesinde yer alan stratejik Kirfan Dağı'nı Husilerden geri aldıklarını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Taiz Ekseni Kurmay Başkanı Tümgeneral Abdülaziz el-Mecidi, hükümet güçlerinin eş-Şamayeteyn ilçesindeki Cerdad bölgesinde bulunan stratejik Kirfan Dağı'nda tam denetim sağladığını belirtti.

Mecidi, Beni Ömer bölgesindeki "halk direniş güçlerinin" de destek verdiği operasyonda, mevzilenen Husilerle yaşanan çatışmaların ardından dağın kontrolünün ele geçirildiğini aktardı.

Çatışmalarda Husilerden 5'ten fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını ifade eden Mecidi, Husilerin bölgedeki hükümet mevzilerini havan toplarıyla bombalamaya devam ettiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kirfan Dağı, eş-Şamayeteyn ile el-Vaziiyye ilçeleri arasındaki "Cerdad-Beni Ömer" cephesi dağ silsilesi üzerinde yer alması sebebiyle stratejik önem taşıyor.

Tepenin kontrolü, hükümet güçlerine bölgeyi gözetleme ve atış menziliyle güvenliği sağlama konusunda önemli bir üstünlük sunuyor.