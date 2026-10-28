Yemen hükümeti, Aden Havalimanı'na saatler arayla ikinci Husi saldırısını bildirdi

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin birkaç saat arayla ikinci kez Aden Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Husi milisleri, geçici başkent Aden'deki uluslararası havalimanına 2 kez saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin öğle saatlerinde düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra Aden Uluslararası Havalimanı'nı ikinci kez hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Terörist Husilerin son 6 günde Aden Havalimanı'na düzenlediği saldırı sayısı 6'ya ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin hayati öneme sahip Aden Uluslararası Havalimanı'na yönelik tekrarlanan saldırılarının, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı, sivil uçaklar için de doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarla insani yardım çalışmalarını da aksatmayı amaçladıkları belirtilen açıklamada, havalimanını hedef alan saldırıların sonuçlarından Husilerin sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası toplumu, başta Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarını, havalimanları ve sivil tesislerin korunması ile uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sivil havacılığın güvenliğinin sağlanması için bu saldırıları kınamaya, durdurulmaları amacıyla acil önlemler almaya ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırıyoruz."

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri kargo uçağının bulunduğunu öne sürerek Aden Uluslararası Havalimanı'nın derhal tahliye edilmesini istemişti.

Husiler, geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz'e doğru başlattıkları ve Babulmendeb Boğazı'na ilerledikleri çatışmalar sırasında Aden Uluslararası Havalimanı'nı birçok kez balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.