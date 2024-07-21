Yemen Hükümeti, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Yemen Hükümeti, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı

Yemen'deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İsrail'in saldırısını uluslararası yasaları ihlal etmek olarak değerlendirerek, insani krizin derinleşmesinden İsrail'i sorumlu tuttu. Ayrıca, Husilerin terör saldırılarına karşı uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

21.07.2024 02:59
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Yemen'deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sana merkezli Husilerin, uluslararası denizcilik hatlarına yönelik saldırılarının "terör" olarak suçlandığı açıklamada, İsrail'in bu saldırısının Husilerin konumunu ve propagandasını güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Husilerin, Yemen ve halkını " İran'ın rejiminin yayılmacı" hedeflerine alet ettiği öne sürülerek, İran ve İsrail, Yemen topraklarını, "milisler aracılığıyla anlamsız savaşlar ve bölgedeki yıkıcı projeleri için bir arenaya dönüştürmeye yönelik her türlü girişime karşı" uyarıldı.

Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine uluslararası güvenlik ve barışı korumaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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