Yemen İçişleri Bakanlığı Husilerin Aden'de Sahil Güvenlik'e 3 füze attığını bildirdi - Son Dakika
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Yemen İçişleri Bakanlığı Husilerin Aden'de Sahil Güvenlik'e 3 füze attığını bildirdi

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Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin Aden'deki Sahil Güvenlik birimlerine 3 balistik füze fırlattığını bildirdi. Bakanlık 2 füzenin merkezdeki birime, 1'inin Tevahi ilçesindeki binaya atıldığını belirtirken Husiler, kentteki askeri yığınakları hedef aldıklarını ileri sürdü.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin ülkenin geçici başkenti Aden'deki Sahil Güvenlik birimlerine 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirirken, İran destekli Husiler kentteki askeri yığınakları hedef aldıklarını ileri sürdü.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Aden'de Bakanlık merkezindeki Sahil Güvenlik birimine 2 balistik füze, Tevahi ilçesindeki Sahil Güvenlik binasına ise 1 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Saldırının Aden'deki güvenlik ve kamu hizmeti tesislerini hedef aldığı kaydedilen açıklamada, bunun daha önce kentteki sivil ve kritik tesislere yönelik saldırıların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Aden Uluslararası Havalimanı'nın daha önce birden fazla kez balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, kritik tesislerin ve kamu binalarının vurulmasının kentin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği, sivillerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, yetkili birimlerin saldırının yol açtığı hasarı değerlendirmek amacıyla bilgi ve delil toplamayı sürdürdüğü, kentte güvenliği ve istikrarı güçlendirmek, sivillerin güvenliğini sağlamak ve kamu tesislerini korumak için gerekli önlemleri almak için çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait olduğunu öne sürdüğü güçlerin Aden'deki askeri yığınaklarını hedef aldıklarını iddia etti.

Seri, saldırıda Aden'de bulunan Nasr Kampı ile deniz üssündeki askeri yığınakların hedef alındığını belirterek, söz konusu hazırlıkların Yemen'e yönelik saldırılar amacıyla Suudi subayların gözetiminde yürütüldüğünü iddia etti.

Sözcü Seri, Suudi Arabistanlı Tuğgeneral Bedr Salah el-Harbi'nin söz konusu hazırlıklara liderlik ettiğini ileri sürdü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıSahil GüvenlikPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

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