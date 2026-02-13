Yemen'in Körfez Entegrasyonu Suudi Arabistan'dan Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'in Körfez Entegrasyonu Suudi Arabistan'dan Geçiyor

13.02.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Körfez entegrasyonunun Suudi Arabistan ile olacağını vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, ülkesinin Körfez sistemine entegrasyonunun " Suudi Arabistan'dan geçtiğini" belirtti.

Alimi, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Körfez Araştırma Merkezi'nin Uluslararası Kriz Grubu ile işbirliğinde düzenlediği oturumda konuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, iç uzlaşmanın "mezhepçi eğilimlerin suç sayılması, silahların yayılmasının kontrol altına alınması ve sürdürülebilir bölgesel entegrasyonun temeli" olduğunu kaydetti.

Alimi, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) katılması yoluyla Yemen-Körfez ortaklığının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, bunun stratejik ortaklık, kurumsal ve bölgesel ekonomik entegrasyona olanak sağlayacağını anlattı.

Yemenli yetkili, ülkesinin yeniden inşası için Suudi Arabistan'ın Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı'ndan yararlanılarak Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin kalkınma vizyonlarıyla uyumlu "Körfez Marshall Planı" başlatılmasını önerdi.

Alimi, ülkesinin KİK'e tam üye olmasının henüz mümkün olmadığını belirterek, Suudi Arabistan aracılığıyla KİK kurumlarına katılımını dereceli olarak genişletmeyi istediklerini kaydetti.

Riyad yönetiminin ülkesi için önemine ilişkin Alimi, Suudi Arabistan'ı "iyileşme süreci için vazgeçilmez bir ortak ve bölgesel düzeni yeniden şekillendirmek adına stratejik bir merkez" olarak niteledi.

Alimi, Yemen-Suudi Arabistan ilişkisinin işbirliği modeli olarak Körfez ülkeleriyle uygulanması için başlangıç noktası olduğunu belirterek, Yemen'in vizyonunun KİK ülkelerinin vizyonlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Körfez ülkelerinin güvenliğiyle Yemen'in istikrarı arasındaki bağlantıya işaret eden Alimi, ülkesindeki herhangi bir istikrarsızlığın tüm bölge için sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Alimi, Yemen'de iç uzlaşmaya varılarak farklılıkları gidermenin gerektiğine vurgu yaparak, komşu ülkelerle uzlaşı sağlanması ihtiyacına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Körfez, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'in Körfez Entegrasyonu Suudi Arabistan'dan Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:18:57. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'in Körfez Entegrasyonu Suudi Arabistan'dan Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.