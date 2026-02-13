Yemen'in Körfez Entegrasyonu Suudi Arabistan'dan Geçiyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, ülkesinin Körfez sistemine entegrasyonunun " Suudi Arabistan'dan geçtiğini" belirtti.

Alimi, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Körfez Araştırma Merkezi'nin Uluslararası Kriz Grubu ile işbirliğinde düzenlediği oturumda konuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, iç uzlaşmanın "mezhepçi eğilimlerin suç sayılması, silahların yayılmasının kontrol altına alınması ve sürdürülebilir bölgesel entegrasyonun temeli" olduğunu kaydetti.

Alimi, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) katılması yoluyla Yemen-Körfez ortaklığının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, bunun stratejik ortaklık, kurumsal ve bölgesel ekonomik entegrasyona olanak sağlayacağını anlattı.

Yemenli yetkili, ülkesinin yeniden inşası için Suudi Arabistan'ın Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı'ndan yararlanılarak Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin kalkınma vizyonlarıyla uyumlu "Körfez Marshall Planı" başlatılmasını önerdi.

Alimi, ülkesinin KİK'e tam üye olmasının henüz mümkün olmadığını belirterek, Suudi Arabistan aracılığıyla KİK kurumlarına katılımını dereceli olarak genişletmeyi istediklerini kaydetti.

Riyad yönetiminin ülkesi için önemine ilişkin Alimi, Suudi Arabistan'ı "iyileşme süreci için vazgeçilmez bir ortak ve bölgesel düzeni yeniden şekillendirmek adına stratejik bir merkez" olarak niteledi.

Alimi, Yemen-Suudi Arabistan ilişkisinin işbirliği modeli olarak Körfez ülkeleriyle uygulanması için başlangıç noktası olduğunu belirterek, Yemen'in vizyonunun KİK ülkelerinin vizyonlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Körfez ülkelerinin güvenliğiyle Yemen'in istikrarı arasındaki bağlantıya işaret eden Alimi, ülkesindeki herhangi bir istikrarsızlığın tüm bölge için sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Alimi, Yemen'de iç uzlaşmaya varılarak farklılıkları gidermenin gerektiğine vurgu yaparak, komşu ülkelerle uzlaşı sağlanması ihtiyacına dikkati çekti.