Yemen'in Şebve'sinde Husiler eğitim merkezini vurdu, en az 53 güvenlik gücü öldü

Yemen'in Şebve'sinde Husiler eğitim merkezini vurdu, en az 53 güvenlik gücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'in Şebve Valiliği, Husilerin eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaklaşık 200 kişi de yaralandı.
Yemen'in Şebve Valiliği: Husilerin, eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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