Yemen'in Taiz kentinde iki günde çatışmalar 917 aileyi yerinden etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'in Taiz kentinde iki günde çatışmalar 917 aileyi yerinden etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti, Taiz vilayetinin batısındaki askeri tırmanmanın 917 aileyi yerinden ettiğini duyurdu. Mekbene ve Cebel Habeşi ilçelerinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ailelerin sayısı artabilir, acil insani yardım çağrısı yapıldı.

Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin batısında son iki günde yaşanan askeri tırmanışın 917 ailenin yerinden edilmesine yol açtığını açıkladı.

Taiz'deki Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede çatışmaların yeniden başlaması ve askeri tırmanışın insani durumu hızla kötüleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Mekbene ilçesi ve Cebel Habeşi çevresinde çatışmalar nedeniyle iki günde 917 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Zorunlu göç ve tahliyelerin Mekbene ve Cebel Habeşi ilçelerindeki çok sayıda bölgeyi etkilediği aktarılan açıklamada, Mekbene'deki Yemen, Abdile ve Aşmele bölgeleri ile El-Cubb Kampı, Cebel Habeşi'deki Rahbe ve Raci kamplarının da göçten etkilendiği bildirildi.

Yerinden edilen ailelerin daha güvenli bölgelere, özellikle Cebel Habeşi ve Mearif ilçelerindeki bölgelere geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artabileceği ve yeni göç dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yerinden edilen ailelerin evlerini hazırlıksız ve ani şekilde terk etmek zorunda kaldığı, bu nedenle son derece zor insani koşullarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Acil insani yardım çağrısı

Ofisin açıklamasında, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarına yerinden edilen ailelerin barınabileceği güvenli ve uygun alanlar oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, acil barınma malzemeleri, gıda ve içme suyu temininin yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca yerinden edilen ve çatışmalardan etkilenen ailelere yönelik acil ve çok sektörlü insani müdahalenin başlatılması çağrısı yapılarak, krizin daha da büyümesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulandı.

Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar sürüyor

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde dün sabahtan bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki çeşitli cephelerde yoğunlaşan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, hükümet güçleri ile Husilerden onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalarda bombardıman nedeniyle sivillerin de hayatını kaybettiği aktarılırken, tarafların kayıplarına ilişkin henüz ortak ve resmi bir bilanço açıklanmadı.

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Acil Durum, Güncel, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde iki günde çatışmalar 917 aileyi yerinden etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:23
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 23:39:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'in Taiz kentinde iki günde çatışmalar 917 aileyi yerinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement