Yemen ordusu El-Beyda'da 4 ilçeye hava saldırısı düzenledi, Husiler ağır kayıp verdi
Yemen ordusu, El-Beyda iline bağlı 4 ilçede Husilere ait füze rampaları, askeri araçlar ve iletişim sistemlerine en az 20 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda Husilerin ağır can ve mühimmat kaybına uğradığı aktarıldı ancak ayrıntı paylaşılmadı, Husilerden açıklama yapılmadı.
Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Beyda iline bağlı 4 ilçeye düzenlenen saldırılarla Husilere ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi.
Yemen ordusu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, El-Beyda ilinde Husilere ait füze rampaları, askeri araçlar ve iletişim sistemlerine en az 20 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Ez-Zahir, Zinaim, Es-Sevadiye ve Mukayras ilçelerinde yoğunlaşan saldırılarda Husilerin ağır can ve mühimmat kaybına uğradığı aktarıldı ancak ayrıntı paylaşılmadı.
Husilerden, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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