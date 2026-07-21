Yemen Ordusu Husi Darbesine Karşı Hazır

Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, Yemen'de yönetimi silah zoruyla ele alan "Husilerin darbesine son vermek için" ordunun savaşa girmeye hazır olduğunu belirtti.

Ukayli'nin, Savunma Bakanlığına bağlı "September Net" sitesinde yer alan açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz, halkımıza çok fazla acı çektiren Husi darbesini sona erdirmek ve özgürlük savaşını yürütmek için en yüksek muharebe ve moral hazırlık seviyesindedir." ifadesi kullanıldı.

Yemen Savunma Bakanı, Husilerin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan Yemenlilere, "çocuklarını korumaları ve onları İran rejiminin paralı askerleri tarafından yürütülen, kaybedilecek bir savaşa atmamaları" çağrısında bulundu.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasında bazı bölgelerde çatışmalar yeniden başlamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, halka, aşiretlere ve ulusal güçlere, "devlet kurumlarını yeniden kurmak ve Husi darbesine son vermek" için silahlı kuvvetlerin etrafında toplanma çağrısı yapmıştı.

Yemen hükümeti de Husilerin "deniz ablukası" uygulayacaklarını duyurduğu Suudi Arabistan'ı desteklediklerini açıklamıştı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Riyad yönetimi de Husilerin deniz ablukası uygulama kararını kınamış ve uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.