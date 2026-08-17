Yemen Ordusu Husilere Roketatarla Saldırdı
Yemen ordusu, Cevf'te Husilere ait mevzileri hedef aldı, Marib'de ise askeri aracı vurdu.
Yemen ordusu, Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla hedef aldığını duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, 6. Askeri Bölge Komutanlığına bağlı birliklerin Cevf ilindeki çeşitli cephelerde Husilere ait toplanma noktaları ve mevzileri roketatarlarla vurduğu belirtildi.
Öte yandan, orduya ait silahlı insansız hava aracı, Marib kentinin güneyindeki Ayrif Cephesi'nde Husilere ait askeri aracı vurdu.
Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.
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