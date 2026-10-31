Yemen ordusu, Husilere yönelik 1119 operasyonda 427 milisi etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı 1119 operasyon düzenlendiğini ve 427 milisin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Cevf ve Taiz vilayetlerinde Husilere karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Cevf'te savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), füzeler ve top atışlarıyla Husilerin toplanma yerleri, mevzileri ve ikmal yaptıkları araçların hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu operasyonlarda bazı stratejik noktaların ve tepelerin ele geçirildiği ve Husilerin safında can kayıpları olduğu ifade edildi.

Taiz'de de halk direniş güçlerinin desteğiyle Husilerle çatışmalara devam edildiği, hava ve top ateşi desteğiyle Husilerin takviye birliklerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, düzenlenen 1119 operasyonda, 427 Husi milis etkisiz hale getirilirken, 142 araç, mühimmat ve askeri nakliye aracı imha edildi.

Öte yandan, ordu birliklerinin Cevf'teki komutanlarından Albay Rabi el-Kırşi de kentin El-Hazm ilçesine bağlı Huveyşiyan Dağları'nda kontrolü sağladıklarını ifade etti.