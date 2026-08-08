Yemen Ordusu'ndan Husi Hedeflerine Operasyon - Son Dakika
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Yemen Ordusu'ndan Husi Hedeflerine Operasyon

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Yemen ordusu, Husi unsurlarına yönelik askeri operasyon düzenledi. Husi saldırılarına karşılık verildi.

Yemen ordusu, Husi unsurlarını ve askeri teçhizatını hedef alan askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.

Yemen ordusu Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, yaptığı açıklamada, operasyonun Husilerin Marib ve Hadramevt vilayetlerindeki askeri kamplara yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Nuzeyli, Husi unsurlarını ve askeri teçhizatını hedef alan operasyonun temas hatları boyunca birçok cephe ve eksende gerçekleştirildiğini ifade etti.

Husilerin Yemen'i dış gündemler doğrultusunda bölgesel çatışmalara sürüklediğini kaydeden Nuzeyli, Husilerin Yemen ekonomisini parçaladığı ve halk arasında mezhepçiliği yaydığını savundu.

Nuzeyli, Yemen ordusunun, tırmanışın devam etmesinden Husileri ve onların arkasında duranları tamamen sorumlu tuttuğunu vurgulayarak, Yemen ordusunun, Husilerin saldırılarının devam etmesi halinde "tereddüt etmeden" karşılık vereceğini açıkladı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli Husilerin dün Marib ve Hadramevt vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve İHA saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de temmuz başından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında çeşitli cephelerde aralıklı çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Ordusu'ndan Husi Hedeflerine Operasyon - Son Dakika

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