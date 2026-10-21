Yemen ordusu son 24 saatte Husilere 835 operasyonda 285 kişiyi etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 835 operasyon düzenlediğini ve 285 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Silahlı kuvvetlerin operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, son 24 saatte 835 doğrudan hedef alma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ordunun açıklamasında, Husilerin hareketliliğinin, toplanma noktalarının, takviye birliklerinin, silahlarının, zırhlı araçlarının, ateş kaynaklarının, tahkimatlarının ve lojistik unsurlarının hedef alındığı operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancı birliklerinin kullanıldığı belirtildi.

Taiz'de Husilerin ilerleyişi engellendi

Açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin kaybettikleri mevzileri geri almak amacıyla yeni takviye birlikleri gönderdiği ifade edildi.

Ordunun bölgede konuşlu birliklerinin, halk direniş güçlerinin desteğiyle Husilerin ilerleyişini durdurduğu ve taktik hedeflerine ulaşmalarını engellediği aktarıldı.

Marib cephelerinde operasyonlar sürüyor

Ordunun açıklamasında, Marib kentinin batısındaki kuzey ve doğu cephelerinde zırhlı birlikler, topçu unsurları ve İHA'larla Husilerin hareketliliğinin, tahkimatlarının ve silahlı araçlarının hedef alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bu operasyonlarla Husilerin farklı cepheler arasında birliklerini kaydırma ve güçlerini yoğunlaştırma kabiliyetinin sınırlandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Operasyonların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüldüğü, saldırıların askeri hedeflerin doğrulanmasının ardından gerçekleştirildiği ve sivillerle sivil yerleşim yerlerini korumak için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda 285 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, yaklaşık 190 askeri araç ve teçhizatın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.