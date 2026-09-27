Yemen ordusu son 3 günde Husilere 756 saldırıda 231 kişinin ölüp yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Yemen ordusu son 3 günde Husilere 756 saldırıda 231 kişinin ölüp yaralandığını açıkladı

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Yemen ordusu son 3 günde Husilere yönelik 756 saldırı düzenlendiğini, Husilerden 231 kişinin ölüp yaralandığını açıkladı. Taiz saldırılarında İHA ve füze fırlatma konusunda uzman 4 İranlı öldü; Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde son 3 günde düzenlenen 756 saldırıyla Husilerden 231 kişinin öldüğü ve yaralandığı, söz konusu saldırılarda İranlı 4 uzmanın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet Güçleri Sözcüsü Albay Macid Nezili, yaptığı açıklamada, İran destekli Husilere yönelik son 3 günde hava ve kara araçlarıyla 756 saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırılarla ülkenin kuzeyindeki Sada vilayetinin yanı sıra el-Cevf, Marib, el-Beyda, Lahic ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait mevzilerin bombalandığını aktaran Nezili, 3 günlük saldırılar sonucu Husilere ait çok sayıda personel nakil aracı, zırhlı araçlar, füze fırlatma platformu, silah depoları ve askeri ekipmanların imha edildiğine işaret etti.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırılarda Husilerden 231 kişinin öldüğü ve yaralandığını paylaşan Nezili, şu ifadeleri kullandı:

"Taiz bölgesine yönelik saldırılarda da insansız hava araçları (İHA) ve füze fırlatma konusunda uzman 4 İranlı öldü. Bu da İran'ın terörist Husi milislerine desteklerini sürdürdüğünü teyit ediyor."

Yemenli askeri yetkili Nezili, Husilere yönelik saldırılarıyla meşru askeri hedefleri bombaladıkları ve sivil bölgelerin zarar görmemesi konusunda hassas davrandıklarını belirtti.

Konuyla ilgili Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
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