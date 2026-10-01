Yemen ordusu Taiz'de Husilerden 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi

Yemen ordusu Taiz'de Husilerden 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen ordusu, Taiz'de Husilerle yaşanan çatışmalarda İran destekli 30 Husi'nin öldüğünü, 50'sinin yaralandığını bildirdi. Temmuzdan bu yana çatışmalar kontrol haritasını değiştirirken Husiler, Hudeyde'nin ardından Taiz'in batısına ilerleyip Muha gibi kıyı kentlerini ele geçirdi.
Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalarda İran destekli Husilerden 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile Husilere bağlı gruplar arasındaki çatışmaların Taiz vilayetinin gündeyinde şiddetlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu çatışmalarda Husilerden 30 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.
İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.
Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????
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