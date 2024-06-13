Yemen Ordusu, Taiz'teki Hayati Otoyolu Yeniden Açtı - Son Dakika
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Yemen Ordusu, Taiz'teki Hayati Otoyolu Yeniden Açtı

Yemen ordusu, Taiz kentindeki hayati otoyolun yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden açıldığını duyurdu. Otoyolun açılmasıyla birlikte Taiz ile Hevban bölgesi arasındaki seyahat kolaylaşacak.

13.06.2024 22:17
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Yemen ordusu, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde hayati önem taşıyan otoyolun yeniden açıldığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nin medya merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bariyerlerin kaldırılmasının ardından El Kasr-Havd El Eşref güzergahı resmi olarak açıldı.

Söz konusu otoyolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Taiz (hükümetin kontrolü altında) ile kentin doğusundaki ve kuzeydeki birçok kente bağlantı noktası olan Hevban bölgesi arasında (Husi kontrolü altında) seyahat edebilecek.

Yemenli aktivistler, Taiz-Hevban arasında yolculuk yapan araç ve yolculara ilişkin fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, 2015 yılının başından itibaren yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olan söz konusu yolu kapatmıştı. Yemen halkı da kapatılan yol yerine Hevba- Taiz şehrine yaklaşık 6 saat süren engebeli yollarda seyahat etmek zorunda kalmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler, Taiz bölgeleri üzerindeki kontrolü paylaşıyor. İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları, Husileri, "çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana (hükümet kontrolü altında olan) Taiz vilayetinin merkezini kuşatma altına almak ve insani yardım konvoylarının savaştan etkilenenlere ulaşmasına engellemekle" suçlarken Husiler ise bunu reddediyor.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası ana yolların kapanması veya zarar görmesi sonucu halk yolculuklarda büyük sıkıntı yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Ordusu, Taiz'teki Hayati Otoyolu Yeniden Açtı - Son Dakika

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