Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Eşvel, Türkiye ile Yemen arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 732 milyon doları aştığını, iki ülke arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulmasının planlandığını bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Eşvel, İstanbul'da 12. Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye-Yemen İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu.

"Türkiye ile ticaret hacmimiz 2025'te 732 milyon doları aştı." ifadesini kullanan Eşvel, bu verinin ticari ilişkilerin geliştiğini, ihracatın çeşitlendirilmesi ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, iki ülkenin özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek kurumsal bir platform olarak Türkiye-Yemen İş İnsanları Konseyi kurmayı planladığını aktaran Eşvel, konseyin iş insanları ve yatırımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, yatırım fırsatlarını tanıtmayı ve karşılaşılan zorlukların giderilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Bakan Eşvel, Türkiye ile Yemen arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, tarihi bağlara ve ortak çıkarlara dayalı sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortaklığına dönüşmesi için geniş imkanlar bulunduğunu vurguladı.

Yemen'in gıda, ilaç ve imalat sanayileri ile tarım, balıkçılık, yenilenebilir enerji, sağlık, turizm ve lojistik hizmetleri alanlarında yatırım fırsatları barındırdığına dikkati çeken Eşvel, Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve gıda üretimindeki tecrübesinin Yemen'de yerel üretimi artırma, istihdam sağlama, gıda güvenliğini destekleme ve yeni pazarlar açma açısından fırsat sunduğunu ifade etti.

Yemen'de ekonomik toparlanma ve yeniden inşa

Yemen'de yıllardır süren savaşın sonuçlarının ekonomik toparlanma ve yeniden inşa sürecine geçiş için çabaların artırılmasını gerektirdiğini dile getiren Eşvel, yerel üretimin güçlendirilmesi ve yatırımlara elverişli bir ortam oluşturulması yoluyla ithalata bağımlılığın azaltılmasının önemine işaret etti.

Eşvel, Yemen'in, Türkiye'nin destekleyici tutumuna ve Yemenli yatırımcılar ile iş insanlarına sağlanan kolaylıklara duyduğu takdiri de dile getirdi.

Foruma Yemen'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Tarık ile Yemen Standartlar, Ölçüler ve Kalite Kontrol Kurumu Genel Müdürü Hadid el-Mas da katıldı.

Türkiye-Yemen ilişkileri ve Yemen'deki durum

Türkiye ile Yemen arasındaki işbirliğini güçlendirme girişimleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Ekim'de İstanbul'da Yemenli mevkidaşı Afrah ez-Zube ile ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüşmüş, Ankara da bu kapsamda Yemen'in birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.