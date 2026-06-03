Yenakiyevo'da İHA Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
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Yenakiyevo'da İHA Saldırısı: 8 Ölü

03.06.2026 17:30
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Donetsk'te düzenlenen İHA saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Rus ordusunun kontrolündeki Donetsk bölgesinde bir otobüse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Yenakiyevo kentinde, Moskova-Simferopol seferini yapan otobüse İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bunun "insanlık dışı" saldırı olduğunu vurgulayan Puşilin, saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan otobüste, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden vatandaşların bulunduğu belirtildi.

"Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin tekrar alçakça suç işlediğini" belirtti.

Bunun "terör eylemi" olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ülkeleri ve uluslararası örgütleri Yenakiyevo'da vahşice düzenlenen terör saldırısı kınamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenakiyevo'da İHA Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika

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