Yeni 19 Mayıs Stadyumu İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni 19 Mayıs Stadyumu İncelemesi

10.07.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ankara'daki stadyumun önemini vurguladı ve 2026 hedeflerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemede bulundu.

Zorlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak yeni stadyumun, yalnızca bir spor tesisi değil, aynı zamanda başkente yakışan büyük bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kürşad Zorlu, " Ankara'mız Cumhuriyetin başkenti. 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. Bu çok önemli bir karar. Bu kararın arifesinde çok kapsamlı faaliyetler planlanacak. Bu planlamaların bir parçası da esasında bu gördüğünüz başyapıt." dedi.

Stadyumun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Zorlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak büyük bir deprem faciası yaşadık. Çok ciddi kaynaklar, bu tahribatı onarmak için seferber edildi. Deprem bölgelerimizde inşaatlar hızla devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken Ankara'mıza böyle bir eserin kazandırılması yönünde çok önemli bir aşamaya gelindi. Burası, dünyada da inşaatı ve mimarisiyle örnek teşkil ediyor. Gerçekten bir yaşam alanı, bir kompleks olarak planlanmış. Gençlerimizin pek çok spor dalında eğitimi için çok ciddi bir tesis olarak projelendirilmiş. Dolayısıyla Ankara'mıza yakışır bir alan. Önemli bir yönü de, Millet Bahçesi'yle, stadyumuyla, spor salonuyla ve gençlik parkıyla bir bütün teşkil eden çok ciddi bir kompleks haline geliyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde bu stadyumun tamamlanacağını umut ediyoruz. Yetkililerden de bu yönde bilgiler aldık. Önümüzdeki yıl bu önemli yapıtın, başta Türk dünyası, Türk devletleri ve soydaşlarımız olmak üzere, tüm dünyanın ve özellikle vatandaşlarımızın beğenisine sunulacağına yürekten inanıyoruz. Gerçekten gurur verici bir proje."

"Türk devletlerinin kendi arasındaki bir müsabakaya ev sahipliği yaparız"

Kürşad Zorlu, 2026 yılında stadyumun tamamlanarak ulusal ve uluslararası etkinliklerin merkezi haline gelmesini beklediklerini söyledi.

Ankara'nın, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğine dikkati çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz doğrusu, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve liderliğinde, Türk Devletleri İlişkileri Başkanlığı olarak bu tür projelere büyük önem atfediyoruz. Çünkü halklarımızın birbirini tanıması, kaynaşması hem Türk dünyasının geleceğe taşınması hem de Ankara örneğinde olduğu gibi şehirlerimizin güçlenmesi, esnafımızın olumlu etkilenmesi ve turizmin birçok alanda itici güç haline gelmesi açısından çok kıymetli. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık ve önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacağız."

Zorlu, 2026'daki etkinlikler kapsamında Türk devletlerinin kendi arasında bir müsabaka düzenlemesinin de mümkün olduğunu ifade ederek, "İnşallah 2026 yılında, bu önemli yıl içerisinde burada Türk devletlerinin belki de kendi arasında bir müsabakaya ev sahipliği yaparız. Bu da bizim için çok gurur verici olur." dedi.

Kaynak: AA

19 Mayıs Stadyumu, Kürşad Zorlu, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Güncel, Turizm, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni 19 Mayıs Stadyumu İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:47:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni 19 Mayıs Stadyumu İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.