Yeni 19 Mayıs Stadyumu İncelemesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemede bulundu.

Zorlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak yeni stadyumun, yalnızca bir spor tesisi değil, aynı zamanda başkente yakışan büyük bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kürşad Zorlu, " Ankara'mız Cumhuriyetin başkenti. 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. Bu çok önemli bir karar. Bu kararın arifesinde çok kapsamlı faaliyetler planlanacak. Bu planlamaların bir parçası da esasında bu gördüğünüz başyapıt." dedi.

Stadyumun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Zorlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak büyük bir deprem faciası yaşadık. Çok ciddi kaynaklar, bu tahribatı onarmak için seferber edildi. Deprem bölgelerimizde inşaatlar hızla devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken Ankara'mıza böyle bir eserin kazandırılması yönünde çok önemli bir aşamaya gelindi. Burası, dünyada da inşaatı ve mimarisiyle örnek teşkil ediyor. Gerçekten bir yaşam alanı, bir kompleks olarak planlanmış. Gençlerimizin pek çok spor dalında eğitimi için çok ciddi bir tesis olarak projelendirilmiş. Dolayısıyla Ankara'mıza yakışır bir alan. Önemli bir yönü de, Millet Bahçesi'yle, stadyumuyla, spor salonuyla ve gençlik parkıyla bir bütün teşkil eden çok ciddi bir kompleks haline geliyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde bu stadyumun tamamlanacağını umut ediyoruz. Yetkililerden de bu yönde bilgiler aldık. Önümüzdeki yıl bu önemli yapıtın, başta Türk dünyası, Türk devletleri ve soydaşlarımız olmak üzere, tüm dünyanın ve özellikle vatandaşlarımızın beğenisine sunulacağına yürekten inanıyoruz. Gerçekten gurur verici bir proje."

"Türk devletlerinin kendi arasındaki bir müsabakaya ev sahipliği yaparız"

Kürşad Zorlu, 2026 yılında stadyumun tamamlanarak ulusal ve uluslararası etkinliklerin merkezi haline gelmesini beklediklerini söyledi.

Ankara'nın, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğine dikkati çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz doğrusu, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve liderliğinde, Türk Devletleri İlişkileri Başkanlığı olarak bu tür projelere büyük önem atfediyoruz. Çünkü halklarımızın birbirini tanıması, kaynaşması hem Türk dünyasının geleceğe taşınması hem de Ankara örneğinde olduğu gibi şehirlerimizin güçlenmesi, esnafımızın olumlu etkilenmesi ve turizmin birçok alanda itici güç haline gelmesi açısından çok kıymetli. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık ve önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacağız."

Zorlu, 2026'daki etkinlikler kapsamında Türk devletlerinin kendi arasında bir müsabaka düzenlemesinin de mümkün olduğunu ifade ederek, "İnşallah 2026 yılında, bu önemli yıl içerisinde burada Türk devletlerinin belki de kendi arasında bir müsabakaya ev sahipliği yaparız. Bu da bizim için çok gurur verici olur." dedi.