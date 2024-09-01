Yeni Adli Yıl Yarın Başlıyor

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(ANKARA) - Yeni adli yıl, yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlıyor. Yeni adli yılda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda yaşamını yitirenlerle ilgili davaların görülmesine devam edilecek.

Adli ve idari yargıda toplu izinleri kapsayan ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in başkanlığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, daire başlkanları ve üyeler, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek. Adli yıl açılış töreni saat 14.00'te Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in konuşma yapacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla saat 19.00'da Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe'de resepsiyon düzenlenecek.

Yeni adli yılda geçen dönemlerde başlayan davaların duruşmalarına devam edilecek. Kamuoyunda gündeme gelen davalardan bazıları şöyle:

Gizlik tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması davası

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül'de görülecek. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan eski Organize Şube Müdürü Metehan İlkyaz tahliye edilmişti.

28 Şubat davası

Yargıtay'ın haklarında verilen hükmü bozmasının ardından 28 Şubat davası kapsamında 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 9 Eylül'de devam edilecek. Bir önceki duruşmada mahkeme sanık avukatlarının, ATK raporu hakkında beyan vermesi için sonraki duruşmaya kadar süre tanırken savunma delili olarak dosyaya celbi istenmişti.

Ayhan Bora Kaplan davası

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde 9 Eylül'de devam edecek. Bir önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken 18 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vermişti.

Sinan Ateş suikastı davası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunun Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 22 sanığın yargılanması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davaya 30 Eylül'de devam edilecek. Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yapmaya başlayacak. Temmuz ayında görülen son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un müşterek fail olmak; Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirmek; Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal'ın ise suça yardım etmek gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Depremde hayatını kaybedenlerle ilgili davalar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda yaşamını yitirenler ve müteahhitlerle ilgili açılan davalara da yeni adli yılda devam edilecek. Bu kapsamda Ebrar Sitesi, Grand İsias Otel, Kavak Apartmanı, Üzümkent Sitesi, Sueda Kent Sitesi, Burak Yapı Sitesi, Rönesans Rezidans, Emlakbank Konutları, Atilla Eren Apartmanı, Özkan City Blokları, Cemil Çapar Apartmanı, MCG Tower, Kırçuval Otel, Hakim Bey Apartmanı, Palmiye Sitesi, Ezgi Apartmanı, Saitbey Sitesi, Penta Park Sitesi, Fazilet Apartmanı, Hasan Alpargün Apartmanı ve Tutar Yapı Sitesi ile ilgili davalar açılmıştı.

AYM'den "rezerv alan", "sokak hayvanları", "maden kanunu" ve "turist rehberliği yasası" için karar bekleniyor

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğün durdurulması; 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması; Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile Turist Rehberliği, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Hakkında Kanun'la ilgili bazı maddelerin iptali istemiyle yaptığı başvuruları karara bağlaması bekleniyor.