Yeni Anayasa Eleştirisi

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, yapılacak yeni anayasaya bütün siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkması gerektiğini belirterek, "Bu anayasa değişikliğinde hedef üniter yapımızı zedelemektir ve nihayetinde Türkiye'nin Lübnanlaşmasının önünü açmaktır" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarının toplumun ihtiyaçlarından değil, küresel aktörlerin taleplerinden kaynaklandığını öne süren Önder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni anayasa, milletin ihtiyacından değil, küresel aktörlerin ihtiyacından gündeme geliyor. Bakın, 2010'da anayasa değişikliği yapıldı. 2010 anayasa değişikliğinin asıl hedefi, yargıyı siyasetin emrine vermekti. Ama bunu kamufle etmek için 'havuç' olarak millete Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı ve bazı olumlu düzenlemeler de aralara serpiştirildi. Biz o dönem de millete anlatmaya çalıştık, asıl hedef, yargının siyasallaşmasıdır; yargı siyasallaşırsa Türkiye demokrasi zeminini kaybeder, demokratik krallık yaşanır dedik. O dönemde bazı aydınlar, bu serpiştirilen olumlu maddelerden hareketle 'Yetmez ama evet' kampanyasını düzenledi. Şimdi de yapılacak anayasa değişikliğinde 'havuç' olarak parlamenter sisteme dönüş yapılıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da yarı cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemle önümüze gelebilirler."

"YENİ ANAYASAYA HAYIR KAMPANYASI BAŞLATILMALI"

Bu anayasayı yapma ihtiyacı, çözüm sürecinin bir sonucu olduğu için asıl hedef, bu anayasa değişikliğinde üniter yapımızı zedelemektir. Asıl hedef, milli birliğimizi bozacak 'Kürt, Türk, Arap' gibi kavramları anayasa içerisine koyup Türklük kavramını hepimizi birleştiren bir ortak payda olmaktan çıkarıp etnik bir tanımlamaya dönüştürmektir ve nihayetinde Türkiye'nin Lübnanlaşmasının önünü açmaktır. Bu sistem değişikliği ile birlikte de iktidarın bir dönem daha seçimi daha kolay kazanmasını sağlamaktır.

Dolayısıyla bu iktidarın anayasayı değiştirmesini, 2023 seçimlerinde Meclis'e sokulan gerek muhalefet partisinden gerek iktidar partisinden vekillerin mevcut pozisyonlarına, duruşlarına baktığımız zaman bu Meclis'in anayasa yapmasını kesinlikle istemiyoruz. Buna engel olmak için de bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, aydınların, akademisyenlerin, gazetecilerin toplumu bu konuda bilinçlendirmesi, 'Yeni anayasa yapılmasına hayır' kampanyasını yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunun önünde durabilecek tek güç, milletin kendisidir."