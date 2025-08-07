Yeni Ankara Adalet Sarayı İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Yeni Ankara Adalet Sarayı İnşaatı Hızla Devam Ediyor

07.08.2025 13:57
Bakan Tunç, Yenimahalle'deki yeni adalet sarayının 24 saat süren inşaatıyla adalete erişimi kolaylaştıracak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenimahalle'de yapımı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı için inşaat çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimin kolaylaştırılacağını, hizmet kalitesinin daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getirileceğini bildirdi.

Başkentteki adalet hizmetlerinin tek merkezde toplanacağını aktaran Tunç, böylece zaman kaybının önüne geçileceğini, ulaşım güçlüklerinin ortadan kalkacağını, adalete erişimin daha da güçlenerek, sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanacağını ifade etti.

Bakan Tunç, yeni adliye binasının depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu proje 745 bin 900 metrekare kapalı alan, 1537 hakim ve savcı odası, 588 duruşma salonu, 610 kişilik konferans salonu, 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesiyle, adalet altyapımızın gücüne güç katacak örnek bir eser olacak. Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor."

Kaynak: AA

