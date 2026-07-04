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Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

04.07.2026 00:27
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine; Ahmet Hamdi Atalay ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Kaynak: ANKA

ulaştırma bakanlığı, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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