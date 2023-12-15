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Yeni Azerbaycan Partisi, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdi - Son Dakika
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Yeni Azerbaycan Partisi, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdi

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday gösterdi. Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alındı.

Yeni Azerbaycan Partisi, İlham Aliyev\'i 2024 cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdi
15.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:23
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Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday gösterdi.

YAP Yönetim Kurulu, toplantı yaparak erken cumhurbaşkanı seçimi adayını belirledi. Toplantıda, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeniden aday gösterilmesi kararı alındı.

Toplantıda, YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov ile YAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, seçimde Aliyev'in yetkili temsilcisi olarak belirlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alındı.

Kaynak: AA
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İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Azerbaycan Partisi, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdi - Son Dakika
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