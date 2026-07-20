Yeni Başbakan Burnham: İngiltere'yi Yeniden İnşa Edeceğiz

İngiltere Kralı 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı olan Andy Burnham ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Burnham, göreve getirilmesinin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda bulunan gazetecilere açıklama yaptı.

Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma davetini kabul ettiğini ve 2016'dan bu yana 7. başbakan olduğunun farkında olduğunu belirten Burnham, "Bu, hem muhasebe yapmayı hem de yeni bir kararlılığı gerektiren bir andır." dedi.

"Yeterince iyi olamadık ve daha iyisini yapmak zorundayız"

Burnham, siyasetçi kuşağının çıtayı yükseltmesi ve bu yeni meydan okumaya ayak uydurması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin dünyaya yeniden istikrarını kazanabileceğini göstermesi gerekiyor. Önümüzdeki görev budur, siyaseti işler hale getirmek. Evlerindeki insanların siyasetten bıktığını biliyorum. Sizi duyuyorum ve size karşı dürüst olmak istiyorum. Yeterince iyi olamadık ve daha iyisini yapmak zorundayız."

Bir "dönüm noktası" gerçekleştireceklerini dile getiren Burnham, son 40 yılın en büyük değişimlerini hayata geçireceklerini söyledi.

Burnham, siyaseti işbirliğine dayalı, puan toplama yerine sorun çözmeye odaklı hale getireceklerini belirterek, "Yetkiyi bu binadan çıkarıp ülkenin her mahallesine, her posta koduna taşıyacağız. Böylece insanlar daha fazlasını yapabilecek ve bunu yaparken yeni bir ekonomi inşa edecekler." dedi.

Hayatın temel ihtiyaçlarını yeniden daha güçlü bir kamu denetimi altına alarak bu ihtiyaçları insanlar için yeniden erişilebilir ve karşılanabilir hale getireceklerini kaydeden Burnham, kamu alımlarını İngiliz sanayisini desteklemek için kullanarak ülkeyi yeniden sanayileştireceklerini vurguladı.

"10 yıllık plan açıklayacağım"

Burnham, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngiltere için yeni bir plan açıklayacağım. 10 yıllık bu plan, bugün bulunduğumuz noktadan, nereden gelirsek gelelim, hangi siyasi partiyi desteklersek destekleyelim hepimizin ulaşmak istediğine inandığım İngiltere'ye giden yolu ortaya koyacak." diye konuştu.

Diğer taraftan insanlara şimdiden biraz nefes aldırmak, hayat pahalılığı karşısında destek olmak için hemen atabileceği adımlar da olduğuna işaret eden Burnham, bunlardan bazılarını yarından itibaren açıklayacağını duyurdu.

Burnham, "İnsanların iyi yaşayabilmesini sağlayacağız. Başarısızlığın bedelini ödeyen değil, insanların başarılı olmasına yatırım yapan, önleyici bir devlet anlayışı inşa edeceğiz. Bu çalışma bugünden itibaren başlıyor. Birazdan bu kapıdan gireceğim ve ülkemizde sokakta uyumayı sona erdirmek için ilk talimatımı vereceğim." ifadesini kullandı.

Yeni Başbakan Andy Burnham kimdir?

Liverpool yakınlarındaki Aintree'de 7 Ocak 1970'te doğan Andrew (Andy) Murray Burnham, ilk ve orta eğitimini Katolik okullarında aldıktan sonra Cambridge Üniversitesinden mezun oldu.

Katolik sosyal öğretilerinin siyasi anlayışının temelini oluşturduğunu anlatan ancak dindar olmadığını söyleyen Burnham, 1991-1994 yıllarında ulaştırma, ticaret ve gemi taşımacılığı üzerine yayımlar yapan dergilerde gazetecilik yaptı.

İşçi Partisine 15 yaşında katılan Burnham, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Chris Smith'in 3 yıl danışmanlığını yaptıktan sonra 2001'de milletvekili seçildi.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde Sağlık, Hazine, Kültür ve İçişleri bakanlıklarında çeşitli devlet bakanlığı pozisyonlarında bulunan Burnham, 2010'dan sonraki muhalefet yıllarında Gölge Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlığı görevlerini yaptı.

Burnham, 2 kere İşçi Partisi liderliği için yarışıp kaybettikten sonra 2017'de Manchester Belediye Başkanı seçildi.

Manchester Belediye Başkanlığında attığı adımlar ve yerel yönetimlerin bütçeleri ve yetkileriyle ilgili yürüttüğü mücadeleler nedeniyle "Kuzey'in Kralı" ünvanını aldı.

İşçi Partisi, 2024'te tek başına iktidara gelirken Keir Starmer da başbakan oldu ancak bir yılın sonunda Starmer'a olan destek azalmaya başladı. Burnham'ın adı ise yeni lider olarak öne çıktı.

Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı Peter Mandelson'u bu bağlantılar bilinmesine rağmen Washington Büyükelçisi olarak ataması, partinin mayıstaki İngiltere, Galler ve İskoçya'da yapılan yerel ve ulusal parlamento seçimlerinde ağır yenilgi alması ve ekonomi politikaları nedeniyle Starmer'ın istifa etmesini isteyenlerin sayısı çoğaldı.

Starmer, şubattaki bir ara seçimde milletvekili olma ihtimali bulunan Burnham'ın adaylığını engelleyerek olası bir liderlik yarışının önüne geçti ancak parti kurulları, hazirandaki Makerfield ara seçiminde Burnham'ın aday olmasını sağladı.

Burnham'ın 18 Haziran'da milletvekili seçilmesinin ardından partinin başına geçmek için önünde tek engel olan Starmer, 4 gün sonra istifa ettiğini ve liderlik yarışını başlatma kararı verdiğini açıkladı.

İşçi Partisi, 17 Temmuz'da yapılan seçime tek aday olarak giren Burnham'ın yeni parti lideri olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Starmer, bugün görevinden istifa ettiğini Kral 3. Charles'a iletti.