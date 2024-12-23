Yeni Başsavcı Hidayet Eraslan Göreve Başladı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hidayet Eraslan, göreve başladı.
İlçede çalışan basın mensupları, Konya Bölge Adliye Mahkemesine atanan Veli Gündüz'den görevi devralan Eraslan'ı makamında ziyaret etti, başarı diledi.
Başsavcı Eraslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için göreve başladık. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.
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