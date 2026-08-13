Yeni Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Problem Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Problem Yarattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin EES sistemi, pasaport kontrollerinde uzun bekleme sürelerine neden olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni biyometrik sınır kontrol sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Brüksel Havalimanı'nda özellikle AB dışı yolcuların pasaport kontrollerinde uzun kuyruklara yol açmaya devam ediyor.

Financial Times ile seyahat analiz şirketi Qsensor'un verilerine göre, Avrupa'nın bazı büyük havalimanlarında EES'nin uygulanmasıyla sınır kontrolündeki bekleme süreleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına kadar çıktı.

Frankfurt Havalimanı'nda temmuzdaki bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakikadan 120 dakikaya çıkarak iki katına ulaştı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da en yüksek bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya yükselirken Almanya'nın Münih kentinde 31 dakikadan 60 dakikaya çıkarak yaklaşık iki katını buldu.

Brüksel Havalimanı da sistem nedeniyle uzun bekleme sürelerinin yaşandığı havalimanları arasında yer alıyor.

Havalimanı yönetiminin daha önce açıkladığı verilere göre, EES kapsamındaki AB dışı yolcular için sınır kontrolündeki bekleme süreleri giden yolcu bölümünde 2 saatin, gelen yolcu bölümünde ise 3 saatin üzerinde seyrediyor.

Havalimanı yönetimi, EES'nin uygulanmasında daha fazla esneklik sağlanması çağrısında bulunurken sınır kontrol noktalarında Federal Polisin tam kapasite personelle görev yapması bekleme sürelerinin azaltılması açısından önem taşıdığını belirtiyor.

10 Nisan'da yürürlüğe giren ve pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle pasaport kontrol süreleri de uzuyor.

AB Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde ulusal makamların EES kapsamındaki biyometrik veri kayıt işlemlerini geçici olarak askıya alabileceğini açıklamıştı. Komisyon, bu esnekliğin sınır kontrollerinin durdurulması anlamına gelmediğini, güvenlik kontrollerinin her durumda sürdürüleceğini belirtmişti.

Ancak Brüksel Havalimanı'nda yoğunluğun azaltılması amacıyla EES kapsamında biyometrik verilerin kaydedilmesi geçici olarak ertelense de sınır kontrollerindeki uzun bekleme süreleri devam ediyor.

AB Komisyonunun yoğunluğun yaşandığı sınır geçiş noktalarında EES kapsamındaki bazı biyometrik işlemlerin geçici olarak esnetilmesine imkan tanıyan uygulaması sürerken mevcut esnekliğin eylülde son bulması öngörülüyor.

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasına yaklaşılmasıyla dönüş yolculuklarının yoğunlaşması ve havalimanındaki yolcu trafiğinin artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Problem Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Problem Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.