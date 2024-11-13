Yeni Casusluk Suçları Düzenlemesi Gelecek - Son Dakika
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Yeni Casusluk Suçları Düzenlemesi Gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeni nesil casusluk suçlarına ilişkin toplantı yapılacağını duyurdu.

13.11.2024 19:35
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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapımasına Dair Kanun Teklifi'nden çıkarıldığı açıklanan "etki ajanlığı" maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yeni nesil casusluk suçlarının düzenlemeye ihtiyacı var. Bu konuyla alakalı ihtiyacı görüyoruz, tüm grupların da ehemmiyet verdikleri gibi önümüzdeki hafta gruplarla bir araya gelerek detaylı toplantı yapacağız. Çoğunluk olarak grupların da hemfikir olduğu bu konuya dair düzenlememizi Genel Kural'a getireceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen ve torba kanun içinde yer alan maddenin bugün geri çekildiğinin açıklanmasının ardından, Genel Kurul'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları kaydetti:

"Bu yasanın isimlendirilmesinde çok ciddi bir yanlış var. Bu yasa 'etki ajanlığı' kanunu değil. TCK'da 326 ila 339. maddeler arasında devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk diye alt alta sıralanmış maddelerimiz var. Dünyada artık casusluk dediğiniz kavram değişti, teknoloji gelişti. Dolayısıyla bu suçların mahiyeti de değişti. Grup Başkanvekillerimizle bugün yaptığımız toplantıda da ifade ettikleri gibi yeni nesil casusluk suçlarının düzenlemeye ihtiyacı var. Bu konuyla alakalı ihtiyacı görüyoruz, tüm grupların da ehemmiyet verdikleri gibi önümüzdeki hafta gruplarla bir araya gelerek detaylı toplantı yapacağız. Çoğunluk olarak grupların da hemfikir olduğu bu konuya dair düzenlememizi Genel Kural'a getireceğiz. Genel Kurul'da çok kez yaptığımız uzlaşı kamuoyunun dikkatini çekmiyor. Burada saatlerce konuşuyoruz tek bir cümleden yola çıkarak muazzam haksızlıklara maruz kalıyoruz."

Kaynak: ANKA

Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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