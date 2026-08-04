Yeni Çerçeve Yasa Tasarısı: Milli Dayanışma

(TBMM) - AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü "çerçeve yasa"nın ismi netleşti. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulacak teklifin 10-12 madde olması öngörülüyor.

AK Parti, bugün akşam saatlerinde veya yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen "çerçeve yasa" konusunda son hazırlıkları sürdürüyor. "Çerçeve yasa" için dün akşam geç saatlere kadar mesai devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olması benimsendi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünlenme" vurgusu yapıldı. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan teklifin, 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.

Teklif için AK Parti, bugün saat 17.30'a kadar süre vererek, tüm AK Parti'li milletvekillerinin teklife imza atmasını istemişti.