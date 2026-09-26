Yeni çiçek sineği türü, Hayat'ın 1998'de ölen oğlu Abdullah'ın adıyla kayıtlara geçti - Son Dakika
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Yeni çiçek sineği türü, Hayat'ın 1998'de ölen oğlu Abdullah'ın adıyla kayıtlara geçti

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Yeni çiçek sineği türü, Hayat\'ın 1998\'de ölen oğlu Abdullah\'ın adıyla kayıtlara geçti
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Öğretim üyesi Rüstem Hayat, 1998'de hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini bilim dünyası için yeni bir çiçek sineği türüne verdi. Kuzeydoğu Anadolu ve Gürcistan'dan toplanan örneklerle belirlenen türe 'Orthonevra abdullahi' adı verildi; çalışma uluslararası dergide yayımlandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rüstem Hayat, bilim dünyası için yeni olan bir çiçek sineği türüne 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini verdi.

Hayat'ın Sırbistan'ın Novi Sad Üniversitesinden bilim insanlarıyla yürüttüğü uluslararası çalışma kapsamında Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'dan toplanan örnekler incelendi.

Taksonomik ve sistematik değerlendirmeler sonucunda bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlenen çiçek sineğine "Orthonevra abdullahi" adı verildi.

Yaklaşık 9 ülkeden 15 bilim insanının imzasının bulunduğu çalışma, uluslararası bir dergide yayımlandı.

Yeni canlı türlerinin isimlendirilmesinde farklı yöntemler kullanıldığını belirten Hayat, değer verilen bir kişinin adının yeni bir canlıya verilebildiğini, bunun yanı sıra canlının özelliklerinin veya toplandığı bölgenin coğrafi adının da isimlendirmede kullanılabildiğini ifade etti.

Hayat, 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini bir böceğe veya başka bir canlıya vermeyi uzun zamandır planladığını belirterek, "Onun da zamanı şimdi geldi. Dolayısıyla ben de bu ismi ona atfen verdim. Makalede de etimoloji kısmında bu ismin kökeniyle ilgili kısa bir bilgi yerleştirdim." dedi.

Oğlunun isminin bilim dünyasında yaşamasının kendisi ve ailesi için anlamlı olduğunu dile getiren Hayat, "Öldükten sonra sanki o kişi belli bir süre unutuluyor. Gözden ırak olunca çok fazla hatırlanmıyor, belli bir süre sonra izi siliniyormuş gibi düşünülüyor. Böyle bir yol izleyerek onun biraz daha kalıcı olmasını, bilim dünyasında devamlı isminde bir yer olmasını sağladım diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu durumun ailesi için de mutluluk verici olduğunu belirten Hayat, Abdullah isminin ailesinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hayat, "Rahmetli babamın ismi de aynıydı, yeğenimin de ismi aynı ve oğlumun da ismi. Hepsi bir araya gelince daha farklı bir anlam taşımış oldu." diye konuştu.

Çiçek sinekleri üzerine 30 yılı aşkın süredir çalışma yürüttüğünü dile getiren Hayat, uluslararası bilim insanlarıyla çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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