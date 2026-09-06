Yeni Delhi'de öğrenci yurdu çöktü, 1 kişi öldü ve 30 kişi kayıp
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanırken enkaz altında en az 30 kişi kaldı ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtildi.
Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.
Binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, binanın çökme nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.
Kaynak: AA
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