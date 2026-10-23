Yeni Delhi'de seçmen listesi protestosunda polis 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de seçmen listesi protestosunda polis 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı

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Yeni Delhi'de seçmen listesi düzenlemesine karşı protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, seçim komisyonu binasına yürümek isteyen göstericilere müdahale etti; eylemlerde uygulamanın iptali ve Komisyon Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası istendi.

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan'da seçmen kayıtlarına düzenlemeler getiren uygulamanın iptali ve Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

Öğrenci ve çiftçi grupları ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüşte polis, seçim komisyonu binasına yürümek isteyen protestoculara müdahale etti.

Protestocular, seçmen kayıtlarına yönelik yeni uygulamanın iptal edilmesi ve Seçim Komisyonu Başkanı Kumar'ın görevinden alınması çağrısıyla ellerinde pankartlarla sloganlar attı.

Protestolar sırasında, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve Kumar'ın istifa etmesini istiyor.

Kaynak: AA
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