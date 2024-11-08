Yeni Dizi: İthal Gelin Aranıyor

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TRT Türk'ün yeni romantik komedi dizisi "İthal Gelin Aranıyor", yarın akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Meryem ve Tunahan'ın zıtlıklarla dolu dünyasındaki aşk ve çatışmayı mizahi bir dille ekranlara getirecek dizinin başrolünü Mert Altınışık ile Binnur Taş üstleniyor.

Dizi, birbirine tamamen zıt iki karakter olan Meryem ve Tunahan'ın nefretlerinin yerini zamanla aşka bırakmasına odaklanıyor.

Mihriban Şahin ve Ayşe Tügen'in yönettiği dizinin senaryosu Tuğrul Küçükmustafa'ya, müzikleri ise Enes Yolcu'ya ait.

Dizinin konusu kısaca şöyle:

"Meryem'in sorumluluklarla dolu hayatı, eniştesi Selim'in borçları ve sorunları nedeniyle karmaşık bir hal alırken Tunahan'ın evlilikten kaçma çabaları bu hikayede beklenmedik bir şekilde kesişiyor. Tunahan'ın ailesi Kudret ve Şaziment'in, oğullarını evlendirme hevesi, işleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor."