Yeni Eğitim Müfredatı Duyurusu - Son Dakika
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Yeni Eğitim Müfredatı Duyurusu

Bakan Tekin, Türk eğitim sistemini çağdaş yöntemlerle adapte ettiklerini açıkladı.

27.09.2024 15:47
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çağdaş dünyadaki eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk milli eğitim sistemine yeni eğitim müfredatımızla adapte etmek istiyoruz. " dedi.

Bakan Tekin, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan aralarında okul, lojman ve kütüphane gibi 11 eserin bulunduğu toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Besni'ye güzel eserler kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdemoğlu ailesinin ilçeye birçok yatırım yaptığını vurgulayan Tekin, katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkür etti.

Eğitim kalitesini her geçen gün artırmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Çağdaş dünyadaki eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk milli eğitim sistemine yeni eğitim müfredatımızla adapte etmek istiyoruz. Tamamen pedagojik ilkeler gözetilerek yeni müfredat yapıldı. Biz öyle bir müfredat yaptık ki yetiştirmek istediğimiz çocuklar bu ülkenin müşterek değerlerini, devamını, birlik beraberliğini sağlayacak. Bu ülkeye canı pahasına sahip çıkacak, atalarına, dedelerine, bu toprakları kendilerine vatan olarak bırakan bütün büyüklerine saygıda kusur etmeyecek, onların hukuklarını asla ikinci plana atmayacak, kendilerini iyi yetiştiren vatansever, merhametli, ahlaklı ve hepsinin sonunda da iyi insan yetiştirmek üzere kurguladığımız bir sistem yeni müfredatımız."

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise ilçeye yeni eserler kazandırmanın onurunu yaşadıklarını dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Bakan Tekin, daha sonra Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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