Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Pehlivanoğlu, görevine başladı.

Pehlivanoğlu, görevine başlaması dolayısıyla makamında ağırladığı basın mensuplarına, ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını söyledi.

Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Pehlivanoğlu, ilçe halkından desteğinin önemli olduğunu anlattı.